كازاخستان تعتقل 7939 شخصا خلال الاضطرابات

قالت وزارة الداخلية في كازاخستان اليوم الإثنين، إن قوات الأمن اعتقلت في المجمل 7939 شخصا حتى العاشر من يناير/ كانون الثاني خلال الاضطرابات التي وقعت الأسبوع الماضي.

وتعد تلك الاضطرابات أسوأ موجة عنف في تاريخ تلك الدولة الواقعة في آسيا الوسطى بعد انهيار الاتحاد السوفيتي.

وتم لفترة وجيزة الاستيلاء على مباني الحكم المحلي أو إحراقها في العديد من المدن الكبرى الأسبوع الماضي حيث تحولت الاحتجاجات السلمية في البداية ضد ارتفاع أسعار الوقود إلى أعمال عنف.