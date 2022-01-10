شروط الحصول على رخصة قيادة للنساء في السعودية ورسوم استخراج الرخصة

ازداد البحث من قبل العديد من المواطنين في المملكة العربية السعودية حول شروط رخصة القيادة للنساء، وهذا بعدما قامت المملكة العربية السعودية بإصدار قرار يضمن سماح المرأة بقيادة السيارة، وهذا طبقاً للقرار الذي أصدر خلال شهر شوال، وعبر العديد من الخبراء بعد إصدار هذا القرار أنه يعد بمثابة واحد من القرارات التاريخية بالمملكة والتي قامت وسائل إعلامية عديد بنقل هذا الخبر ونشره.

شروط الحصول على رخصة قيادة للمرأة في السعودية

هناك مجموعة من الشروط التي يجب توافرها في المرأة التي تقدم على قيادة السيارة، وإليكم هذه الشروط، كالتالي:

ألا تعاني المرأة من أي مرض قد يعوقها من قيادة السيارة، ويتم التحقق من هذا الأمر عن طريق إجراء الكشف الطبي.

دفع جميع الغرامات المرورية إذا وجد.

دفع كافة الرسوم المتعلقة باستخراج رخصة القيادة.

ألا يقل سن المرأة التي تريد استخراج رخصة قيادة خاصة بها عن 18 سنة.

ضرورة النجاح في الاختبار النظامي، الذي يسمح بقيادة السيارة.

ألا يقل سن المرأة التي تريد استخراج رخصة قيادة عامة عن 20 عام.

تشهد رسوم رخصة القيادة للنساء ارتفاع ملحوظ عن تكاليف رسوم رخصة القيادة الخاصة بالرجال، فوصلت رسوم رخصة القيادة للنساء ما يعادل 3000 ريال سعودي، أما تكلفة رسوم رخصة القيادة للرجال فوصلت نحو 450 ريال سعودي، فوجدت مدارس التدريب إقبالاً من قبل الكثير من السيدات الذين يرغبون في قيادة السيارة، حيث أنهن يتدربن على القوانين المرورية، بالإضافة إلى قدرتهم في السيطرة على المركبة والضوابط التي توفر لهن قيادة بشكل آمن.

هناك مجموعة من المستندات التي تطلب في مراكز تعليم القيادة للنساء، وإليكم هذه المستندات، كالتالي:

تقديم صورة من بطاقة الهوية الوطنية أو الإقامة بشرط أن تكون سارية.

تقديم صورتين شخصيتين 4*6 سم.

لابد من تسجيل طلب التدريب مع المدرس الذي يرغب في تعليم اليقادة معه، ولكن بشكل إلكتروني.

وبهذا نكون قد اطلعنا على المستندات التي يجب تقديمها عند تسجيل مراكز تعليم القيادة بالسعودية.

رسوم رخصة القيادة للنساء في السعوديةالمستندات المطلوبة لتسجيل مراكز تعليم القيادة في المملكة العربية السعودية