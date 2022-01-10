كارين: كازاخستان تعرضت لهجوم إرهابى هجين وثورة ملونة

جدة - نرمين السيد - وفى مقابلة مع قناة "خبر 24"، اليوم الإثنين، قال كارين إن الجواب النهائى على من يقف وراء الهجمات ستكشف عنه لاحقا الاستخبارات الكازاخية، لافتًا إلى أنه "هناك خبراء يقيمون كل هذه الأحداث وفقا للقوالب القديمة"، حسبما نقلت وكالة "تاس" الروسية.
وأشار وزير الدولة الكازاخستانية إلى أن هؤلاء الخبراء "قارنوا ما حدث هنا بالثورات الملونة.. بالثورات المخملية، ولكن فى كازاخستان هذا غير ممكن لأن الظروف فيها مختلفة".
وأكد كارين على أن مشاركة قوات حفظ السلام التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعى كانت ضمانا لحماية سلامة كازاخستان، مؤكدًا أن ما حدث يشير إلى أن هناك "مؤامرة من قوى داخلية، وبعض القوى الخارجية، وإن مواطنين كازاخستانيين وأجانب، على حد سواء، شاركوا فى الهجمات".
كما أشار كارين، إلى أن "الإجراءات التى اتخذها الرئيس قاسم جومارت توكايف، بما فى ذلك فيما يتعلق بمنظمة معاهدة الأمن الجماعى، كانت حاسمة، وأحبطت خططًا لزعزعة استقرار الوضع فى كازاخستان".
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