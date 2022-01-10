روسيا: المحادثات مع واشنطن يجب أن تبحث عدم انضمام أوكرانيا للناتو

جدة - نرمين السيد - قال نائب وزير الخارجية الروسى، سيرجى ريابكوف، إن "واشنطن والناتو قد يواجهون أسوأ تهديد لأمنهم إذا لم يبدو اهتماما بالحوار مع روسيا"، مضيفا أن المحادثات مع واشنطن يجب أن تبحث عدم انضمام أوكرانيا للناتو.





وكانت كييف وتقارير استخبارية غربية أكدت أن روسيا، التى حشدت قوات ضخمة على حدود أوكرانيا، تستعد لغزو الأخيرة بحلول نهاية يناير الجارى. وخلال هذه الأيام المتبقية، تلعب المفاوضات بين روسيا والغرب دورا مفصليا فى نزع فتيل الأزمة، خاصة أن موسكو هددت بإجراءات عسكرية فى حال لم يتم تلبية المطالب الأمنية التى تقدمت بها. وجاء التحذير من تزايد احتمالات اندلاع النزاع على لسان الأمين العام لحلف شمال الأطلسى "الناتو"، ينس ستولتنبرج، بحسب تقرير لشبكة "سكاى نيوز" البريطانية.

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