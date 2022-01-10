الكاظمى: المشتركات بين العراق والاتحاد الأوروبى تفتح المزيد من فرص التعاون

جدة - نرمين السيد - وأشار الكاظمى - خلال لقائه، سفير الاتحاد الأوروبى لدى العراق فيليه فاريولا، والوفد المرافق له، وفقا وكالة الأنباء العراقية (واع) - إلى أن "المشتركات التى تجمع العراق بالاتحاد الأوروبى تفتح المزيد من فرص التعاون فى المستقبل"، واصفا العلاقات مع دول الاتحاد الأوروبى بأنها "علاقات استراتيجية طويلة الأمد".

ومن جانبه، هنأ سفير الاتحاد الأوروبى، الكاظمى على نجاح العراق فى رفع اسمه من قائمة الدول عالية المخاطر فى مجال تمويل الإرهاب، وغسيل الأموال، وعدّ ذلك الإنجاز دليلاً على نجاح سياسته فى مجال مكافحة الفساد، وعلى سلامة الإجراءات المالية والمصرفية العراقية وفاعلية جهود إصلاحها، مؤكداً أن هذه الخطوة ستمهد الطريق لدرجة أكبر من التبادل التجارى والاستثمارى بين العراق والدول الأوروبية.

وأشار إلى تنامى الدور الإقليمى الإيجابى للعراق، لافتاً إلى خطة أوروبية تمتد لسبع سنوات تهدف إلى تقديم الدعم المؤسساتى للعراق، وإسناد برامج تطوير الكفاءات المالية وعمل البنك المركزى العراقي".