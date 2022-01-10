الهند تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بـ كورونا منذ مايو

جدة - نرمين السيد - سجلت الهند 179 ألفا و723 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الـ24 ساعة الماضية، فى أعلى حصيلة يومية منذ أواخر مايو الماضى، ليرتفع إجمالى حصيلة المصابين بالفيروس فى البلاد إلى 35 مليوناً و707 آلاف و727 مصاباً.





وأفادت وزارة الصحة الهندية، وفق ما نقلته صحيفة "تايمز أوف إنديا" اليوم الاثنين، بارتفاع تراكمى الوفيات إلى 483 ألفاً و936 شخصاً بعد وفاة 146 شخصا خلال الـ24 ساعة الماضية. وأضافت أن 46 ألفاً و569 حالة تماثلت للشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالى المتعافين 34 مليوناً و500 ألف و172 شخصاً، ووفقا لأحدث البيانات، يبلغ عدد الحالات النشطة حاليا فى الهند 723 ألفاً و619 حالة.

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