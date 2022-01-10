رئيس كازاخستان: ما حدث كان محاولة انقلاب مسلحة

جدة - نرمين السيد - قال رئيس كازاخستان، اليوم الإثنين، إن أعمال الشغب التى هزت بلاده كانت "محاولة انقلاب، نفذها مقاتلون مسلحون"، مشددًا على أن قواته لن تطلق النار أبدا على متظاهرين سلميين.





وحسبما نقلت "فرانس برس"، قال الرئيس قاسم جومارت توكاييف، خلال اجتماع عبر الفيديو مع نظيره الروسى فلاديمير بوتين، وقادة دول حليفة أخرى: "تحرك مجموعات مقاتلين كانت تنتظر اللحظة المناسبة لها، ظهر هدفها الرئيسى بوضوح كانت محاولة انقلاب". وأضاف الرئيس الكازاخى، أن القوة العسكرية بقيادة روسيا التى انتشرت فى كازاخستان فى أعقاب الاضطرابات القاتلة، ستنتهى قريبا. وتابع توكاييف: "قريبا جدا ستنتهى عملية مكافحة الإرهاب واسعة النطاق، وتنتهى معها المهمة الفعالة التى توجت بالنجاح لقوة منظمة معاهدة الأمن الجماعى".

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