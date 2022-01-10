بدء المحادثات الأمنية بين موسكو وواشنطن فى جنيف

جدة - نرمين السيد - ومن المقرر أن تُجرى روسيا بعد ذلك محادثات مع حلف شمال الأطلسى فى بروكسل فى 12 يناير، قبل اجتماع أوسع قالت وزارة الخارجية الروسية‭ ‬إنه سيعقد فى فيينا فى الـ13 من الشهر نفسه، ويشمل روسيا والولايات المتحدة ودولا أوروبية أخرى.

وأثارت روسيا قلق البلدان الغربية بحشدها عشرات الألوف من قواتها قرب الحدود مع أوكرانيا خلال الشهرين الأخيرين.

وحذر الرئيس الأمريكى جو بايدن، فى وقت سابق من أن روسيا ستواجه عواقب اقتصادية وخيمة إذا أقدم نظيره الروسى فلاديمير بوتين على غزو أوكرانيا.