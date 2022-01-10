واشنطن تهنئ العراق بانتخاب رئاسة البرلمان: نأمل الإسراع بتشكيل الحكومة

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت وكالة الأنباء العراقية، قالت الولايات المتحدة فى بيانها، إنها "رحبت بانعقاد الدورة الخامسة لمجلس النواب العراقى، والذى يعد جزءًا لا يتجزأ من العملية الديمقراطية العراقية والسيادة الوطنية".

وأضاف البيان الأمريكى: "نتقدم بأحر التهانى لرئيس مجلس النواب المعاد انتخابه، محمد الحلبوسى، وكذلك النائب الأول لرئيس مجلس النواب، حاكم الزاملى، والنائب الثانى لرئيس مجلس النواب، شاخوان عبد الله".

وأكد البيان الأمريكى أنه "بالنظر إلى الدور المهم الذى يؤديه العراق فى الاستقرار والأمن الإقليميين، فإننا نشارك الأمل فى أن يشرع قادة العراق ومجلس النواب الجديد بالإسراع فى عملية تشكيل حكومة جديدة ليتسنى لها الاضطلاع بالعمل المهم، والمتمثل فى الاستمرار فى حماية الديمقراطية، ودعم السيادة الوطنية، والتصدى للتحديات الملحة التى تواجه العراق والمنطقة حاليا".

واعربت واشنطن عن أملها بأن "تعكس الحكومة الجديدة، فور تشكيلها، إرادة الشعب العراقى، وأن تعمل على معالجة تحديات الحوكمة وحقوق الإنسان والأمن والاقتصاد فى العراق".