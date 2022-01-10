لن نسمح بثورات فى الجوار.. تعليق نارى من بوتين على أحداث كازاخستان

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس الروسى، فلاديمير بوتين، إن "الإرهاب العالمى استهدف كازاخستان وقواتنا ستغادر من هناك بعد انتهاء مهمتها"، مؤكدا أن الهجوم على كازاخستان هو عمل عدوانى وكان من الضرورى الرد على ذلك دون تأخير.





وأضاف بوتين، خلال جلسة افتراضية استثنائية لمجلس الأمن الجماعى لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، اليوم الإثنين، أن بعض القوى الخارجية والداخلية استغلت الوضع الاقتصادى فى كازاخستان لتحقيق أغراضها، لافتا فى نفس الوقت إلى أن روسيا لن تسمح بحدوث ثورات فى الدول المجاورة. كما أشار بوتين إلى أن قوات مجموعة الأمن الجماعى ستبقى فى كازاخستان لفترة تحددها رئاسة هذا البلد.

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