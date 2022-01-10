رابط الاستعلام عن صرف الدعم الريفي 2022 reef.gov.sa وموعد نزول الصرف لشهر يناير

الاستعلام عن دعم الريف برقم الهوية 1443، في ظل متابعتنا الدقيقة لتقديم كافة الأخبار والخدمات لمتابعينا الأعزاء فلاحظنا العديد من المزارعين وربات المنازل والأسر المنتجة وغيرهم من المسجلين في برنامج دعم الريف في المملكة العربية السعودية يقومون البحث عبر منصات التواصل الاجتماعي ومواقع البحث للاستعلام عن الدعم الريفي وموعد نزول الدعم، حيث يعتبر برنامج الدعم الريفي من أهم البرامج التي أطلقتها المملكة العربية السعودية بالنسبة للمزارعين والأسر المنتجة وربات المنازل في كافة أنحاء أراضي المملكة العربية السعودية والتي حققت ثورة زراعية كبيرة في جميع أنحاء المملكة في وقت قصير منذ إطلاق برنامج الدعم الريفي، وسنتعرف اليوم من خلال هذا المقال على طريقة التسجيل في برنامج دعم الريف وشروط التسجيل وكذلك الاستعلام عن دعم الريف بواسطة الهوية الوطنية.

رابط وخطوات الاستعلام عن دعم الريف 1443

سوف نوفر لكم في السطور القادمة رابط والخطوات بالتفصيل للاستعلام عن دعم الريف 1443 بشكل إلكتروني بواسطة رقم الهوية الوطنية للمستعلم، وذلك من خلال الموقع الرسمي لبرنامج دعم الريف التابع لوزارة البيئة والمياه والزراعة، واليكم الرابط والخطوات الاستعلام عن المستحقين لدعم الريف عبر السطور الآتية:

في بداية هذا الأمر عليم بالذهاب إلى المنصة الإلكترونية لدعم الريف التابعة لوزارة البيئة والمياه والزراعة بالمملكة العربية السعودية.

تسجيل البيانات المطلوبة وهي: اسم المستخدم كلمة المرور

ثم الضغط على زر تسجيل الدخول.

الضغط عل خيار الخدمات الإلكترونية من القائمة الرئيسة للمنصة.

بعد ذلك عليك بالنقر على تبويت الاستعلام عن الدعم الريفي وإدخال رقم الهوية الوطنية الخاصة بالمستعلم.

وأخيرا عليك بالضغط على أيقونة استعلام، وهنا سوف تظهر لك نافذة جديد تحتوي على كافة التفاصيل الخاصة بالمستعلم عن الدعم الريفي.

موعد صرف الدعم الريفي

يتساءل الكثير من المستفيدين من دعم الريفي من المزارعين والأسر المنتجة وربات البيوت وغيرهم من المستفيدين من برنامج دعم الريف التي توفره وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمملكة العربية السعودية للارتقاء والتنمية بالمجال الزراعي ولتنمية القدرة الإنتاجية، حيث انه يتم صرف الدعم الريفي في اليوم العاشر من كل شهر بالتقويم الميلادي إلا في حالة تصادف اليوم العاشر من كل شهر ليوم الجمعة فإنه سوف يقدم ميعاد الصرف إلى يوم الخميس في اليوم التاسع الميلادي أو ترحيله ليوم السبت الموافق الحادي عشر الميلادي.