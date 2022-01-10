رابط الاستعلام عن نتائج الطلاب والصف الحادى والثانى عشر عبر المربع الاكترونى لوزارة التعليم الكويتية

حاليًا نتائج المربع الإلكتروني في الكويت والصف الحادي عشر. يترقب العديد من الطلاب في دولة الكويت ظهور النتائج الخاصة بهم التابعة للفصل الدراسي الأول. لذلك أصدرت وزارة التربية والتعليم الكويتية أن نتائج الطلاب في مختلف المدارس ومختلف الأقسام سوف تظهر عبر منصة المربع الإلكتروني. والجدير بالذكر أنه في الفترة الحالية تستمر اختبارات الصف الحادي عشر حتى تنتهي اليوم الإثنين الموافق 10 يناير لهذا العام 2022م. بينما يكون اختتام اختبارات صفوف الثانوية العامة في يوم 24 من الشهر الجاري يناير 2022م. ونتابع معكم نتائج الصف الحادي عشر في الأيام القليلة المقبلة. كما أعلن الدكتور علي يعقوب وكيل وزارة التربية والتعليم بدولة الكويت قراراً رسمياً بأن إجازة منتصف العام سوف يتم تعديل مواعيدها للمراحل الإبتدائية ورياض الأطفال لتبدأ في يوم الثلاثاء الموافق 11 يناير 2022م. وذلك فيما عدا مرحلة الثانوية العامة. ونتابع المربع الإلكتروني والثانوية العامة تكون بعد الانتهاء الرسمي من أداء إختبارات الفصل الدراسي الأول وبعد رصد الدرجات وتجميعها.

الاستعلام عن نتائج المربع الاكترونى فى وزارة التعليم الكويتية 2021 – 2022

يمكن الاستعلام عن نتائج الطلاب من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم في دولة الكويت. حيث قامت وزارة التربية والتعليم التابعة لدولة الكويت بتخصيص الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بها لسهولة حصول الطلاب الكويتيين على نتائجهم في جميع مراحلهم التعليمية. ويتم ذلك عن طريق اتباع بعض الخطوات السهلة حتى تتمكن من الدخول عبر الموقع والحصول على النتيجة الخاصة بك.

فتح الموقع الرسمي للوزارة من خلال هذا الرابط.

ثم اختيار خدمات الاستعلام عن نتائج الطلاب.

بعد ذلك قم باختيار المرحلة الدراسية الخاصة.

ادخال البيانات المطلوبة التي يجب عليك ملؤها مثل الاسم و البريد الإلكتروني و رقم السر و رقم الهوية ورقم هاتف ولي الأمر أو الطالب.

قم بالضغط على تأكيد صحة البيانات.ثم انقر على عرض النتيجة. ستظهر جميع درجات الطالب.

طريقة اخرى للاستعلام عن نتائج الطلاب فى الكويت

الآن نتابع معكم نتائج الصف الحادي عشر وكذلك نتائج المربع الإلكتروني الثانوية العامة. حيث ينتهي الطلبة والطالبات في الصف الحادي عشر من الاختبارات في الفصل الدراسي الأول الإثنين 10 يناير 2022. بما يعني أننا نترقب معكم النتائج بالأيام المقبلة. قم بزيارة موقع وزارة التربية. وتابع أسماء المدارس التي رفعت النتائج من خلال الضغط على إحصائية المدارس.