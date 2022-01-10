رابط تقديم وظائف غرفة الرياض 1443 للجنسين عبر توطين أسواق التموين المركزية ومنافذ التموين

يبحث الآلاف من الشباب السعودي عن رابط تقديم وظائف غرفة الرياض للرجال والنساء هذه الساعات على محرك البحث الشهير “جوجل” ومواقع التواصل الإجتماعي في المملكة العربية السعودية، فمنذ قليل أعلنت خدمة عملاء ولجنة الموارد البشرية بغرفة الرياض بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية عن وجود 1745 وظيفة شاغرة للرجال والنساء بهدف توطين أسواق التموين المركزية ومنافذ البيع بالتجزئة، ونحن في موقعنا نحرص أشد الحرص على موافاتكم بكل الأخبار السعودية الهامة خاصة التي تتعلق بالوظائف الحكومية والعسكرية والخاصة لما فيها من اهمية لآلاف الشباب السعودي، واليوم نكتب لكم هذه المقالة عبر موقعنا “ثقفني” لنوضح لكم رابط كيفية التقديم على وظائف غرفة الرياض للجنسين عبر توطين أسواق التموين المركزية كما وضحنا لكم في مقال سابق كيفية التقديم على وظائف وزارة الداخلية جندي فني موسيقى وشروط التقديم، فتابعونا.

رابط وظائف غرفة الرياض

نوضح لكم الآن كيفية التقديم إلكترونياً على كافة الوظائف التي أعلنت عنها غرفة الرياض للرجال والنساء، فقد أعلنت أن التقديم على الوظائف المعلنة ابتداءاً من اليوم الإثنين العاشر من شهر يناير 2022م الموافق 1443/06/07هـ حتى يكتمل العدد المطلوب، ويُمكنكم التقديم على رابط وظائف غرفة الرياض من خلال الضغط على الرابط المظلل لينقلك إلى صفحة التسجيل، ونتمنى لكل المتقدمين دوام النجاح والتفوق، ومن الجدير بالذكر أن الحكومة السعودية تسعى إلى توفير فرص عمل مناسبة للشباب السعودي طبقاً للمؤهلات العلمية التي حصلوا عليها في ظل حرص المملكة السعودية على تقليل أعداد البطالة.

المسميات الوظيفية

أعلنت غرفة الرياض عن عدد وظائف يصل إلى 1745 وظيفة للرجال والنساء بمسميات وظيفية مدير مشتريات وأخصائي تسويق وأمين صندوق وبائع المواد التموينية ومدير علاقات عامة ومدير تسويق ومدير في تجارة التجزئة ومدير مبيعات ومندوي مبيعات ومندوب مشتريات وموظف إداري.

وأخيراً نتمنى ونرجو أن يكون المقال قد حاز على إعجابكم وبه كافة التفاصيل والمعلومات التي تبحثون عنها، ولأي سؤال أو استفسار من فضلك قم بترك سؤالك بالأسفل بالتعليقات، وسوف نقوم بالإجابة على كل استفساراتك في الحال خلال ساعات قليلة قادمة