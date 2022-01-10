ميقاتي يعلن الاتفاق على دورة استثنائية لمجلس النواب اللبناني

دوت الخليج :- اتفق رئيس مجلس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، مع رئيس الجمهورية ميشال عون، على فتح دورة استثنائية لمجلس النواب، وذلك بعد مشاورات بين الطرفين اليوم الأربعاء، في قصر بعبدا الرئاسي.

وقال ميقاتي عقب لقاء عون، إن "الاجتماع كان مثمرا وتم الاتفاق على فتح دورة استثنائية لمجلس النواب".

وأضاف: أبلغت الرئيس بأن الموازنة العامة لعام 2022 باتت جاهزة وسيتم استلامها خلال اليومين المقبلين وفور استلام الموازنة ستتم دعوة مجلس الوزراء للانعقاد".

وأكد رئيس مجلس الوزراء أنه اتفق مع الرئيس اللبناني، على الإفراج عن كل الاستحقاقات المالية لجميع الموظفين في الإدارات العامة.

وفي 13 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، تأجل انعقاد مجلس الوزراء، إلى أجل غير مسمى، إثر إصرار الوزراء المحسوبين على "حزب الله" وحركة "أمل"، على بحث ملف تحقيقات انفجار المرفأ، تمهيدا لتنحية المحقق العدلي بالملف القاضي طارق البيطار، بعد اتهامه بـ"التسييس".

ويأتي لقاء عون مع ميقاتي، بالتزامن مع تصاعد حدة التصريحات بين الأطراف الفاعلة في لبنان، خاصة في ما يتعلق بتصريحات السعودية عن حزب الله ورد الحزب على الرياض.

وكان رئيس مجلس الوزراء اللبناني، انتقد خطاب القائد العام لحزب الله حسن نصر الله، معتبرا أنه يحاول توتير العلاقات مع دول الخليج.

وشن نائب من حزب الله هجوما على رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بعد انتقاد الأخير لخطاب حسن نصر الله.

وقال النائب حسن فضل الله: "كنَّا ننتظر من الرئيس ميقاتي أن ينتفض لكرامة وطنه ضد الإساءات السعودية للبنانيين".

وأضاف: "رغم التنازلات التي قدّمها فإن ميقاتي لم يحظ بمجرد اتصال من سفير المملكة خلافاً للأعراف".

وتابع بأن "انتماء المقاومة إلى وطنيتها اللبنانية لا يحتاج إلى شهادات من أحد".

عربي21