عشرات المستوطنين الإسرائيليين يقتحمون المسجد الأقصى

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا"، قالت دائرة الأوقاف الإسلامية فى القدس، إن عشرات المستوطنين، وطلاب المعاهد التوراتية اقتحموا الأقصى، من جهة باب المغاربة، على شكل مجموعات، وأدوا طقوسًا تلمودية فى المنطقة الشرقية منه.
أضافت الوكالة الفلسطينية، أن المستوطنين استمعوا إلى شروحات مزيفة من حاخاماتهم حول "الهيكل" المزعوم، فيما تولت شرطة الاحتلال حماية المقتحمين.
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