لبنان: انفراجة فى أزمة نقص الأدوية.. وحملات التطعيم تخفف من مخاطر أوميكرون

جدة - نرمين السيد - أكد وزير الصحة بلبنان فراس أبيض، أن هناك انفراجة قريبة فى أزمتى نقص الأدوية وخصوصا أدوية السرطان وحليب الأطفال خلال الفترة المقبلة، موضحا أن الحليب سيكون متوافرا ابتداء من الغد فى الصيدليات.





وأضاف أبيض - خلال جولات قام بها على عدد من المستشفيات - أن هناك حلحلة فى موضوع الأدوية مع مصرف لبنان، موضحا أن الأدوية ستكون متوافرة خلال الأسبوعين المقبلين بشكل كبير، لكن ذلك لن يحل مشكلة السعر. وأشار وزير الصحة اللبنانى إلى أن أعداد كورونا الكبيرة ستبدأ بالتراجع قريبا، معتبراً أن إغلاق البلد سيكون بمثابة إعدام للمواطن، معتبرا أن حملات التلقيح تمنح المناعة للمجتمع، وتخفف من وطأة متحور أوميكرون، الذى على الرغم من انتشاره السريع، إلا أن الأعداد لا تتطلب بمعظمها دخول مستشفى.

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