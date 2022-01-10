أوكرانيا: مطالب بوتين تضر بالسلم والأمن الدوليين

جدة - نرمين السيد - وصف وزير الخارجية الأوكرانى دميترو كوليبا، اليوم الإثنين، المطالب التى طرحها الرئيس الروسى فلاديمير بوتين على أمريكا والناتو والاتحاد الأوروبى للاعتراف بجيران روسيا باعتبارهم فى مجال نفوذ الكرملين "غير شرعية".





وقال كوليبا فى تغريدة عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، وفق ما أوردته وكالة أنباء "يوكرنفورم" الأوكرانية- "دعونا نسمى الأشياء بأسمائها الحقيقية... يطالب بوتين الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسى والاتحاد الأوروبى بقبول نفوذ روسيا على الدول المجاورة ذات السيادة... ولكن الحرب الباردة انتهت، وكذلك مناطق النفوذ". كما شدد على النقطة التى مفادها أن مطالب بوتين "غير شرعية ومضرة بالسلم والأمن الدوليين".

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