رئيس وزراء إسرائيل: لن نلتزم بأي اتفاق نووي يتم التوصل إليه مع...

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، اليوم الاثنين، أن إسرائيل لن تلتزم بأي اتفاق نووي يتم التوصل إليه مع إيران.

وقال نفتالي بينيت في لجنة الخارجية والأمن: "إيران ترسل تجاهنا وإلى حدودنا الأسلحة ووكلائها وعملائها ونحن نعمل ليل نهار ضد إيران وضد محاولاتها".

وأضاف: "قمنا بإدخال تغيير على آلية العمل العسكري بحيث أن الضربات يكون طابعها هجومي وليس دفاعي فقط".

وتابع بينيت: "بالنسبة لمحادثات الاتفاق النووي الجارية في فيينا.. نحن منزعجون، ولكن دعوني أوضح هنا أمرين هامين..إسرائيل ليست طرفا في الاتفاق..وإسرائيل ليست ملزمة بما يتعلق به".

وأكمل: "إسرائيل تحافظ على حرية العمل بدون قيود في أي مكان وفي أي زمان".