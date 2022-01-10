شروط سند محمد بن سلمان للمتزوجين للحصول على 20 ألف ريال سعودي مجاناً من تلك المبادرة الوطنية التي يقوم بها محمد بن سلمان للمساهمة في أهم المبادرات الاجتماعية “الزواج” حيث تهدف المبادرة على تمكين الشباب من الزواج من حيث تكاليف وأعباء الزواج.

كشفت مبادرة سند محمد بن سلمان عن مجموعة من الشروط والأحكام التي يجب أن تؤخذ في الاعتبار أثناء التقديم للمبادرة والتي تضمنت التالي:

المؤهل الدراسي: يجب أن يكون المؤهل العلمي للمتقدمين لا يقل عن الثانوية العامة.

الدخل الشهري: يجب أن لا يزيد الدخل الشهري للمتقدم عن 4000 ريال سعودي.

المهر: يجب أن يكون المهر للأشخاص المتقدمة لا يزيد عن 50 ألف ريال سعودي.

الزواج: يجب أن يكون الزواج للمتقدمين للمرة الأولى.

حديث الزواج: يجب أن لا تزيد فترة الزواج أو المرحلة التي تقدم فيها الشخص عن عام، أي بمعني أن يكون “حديث الزواج”.

طريقة التسجيل في سند محمد بن سلمان تحتاج في البداية أن يكون المتقدم متوافق مع الشروط السابق ذكرها، ومن ثم الدخول على رابط محمد بن سلمان، عليك بعدها القيام بالضغط على مبادرات سند من شريط القائمة، اختيار سند للزواج والضغط على تسجيل الدخول.

أكمال الدخول عبر منصة النفاذ الوطني، ثم إتباع التالي:

الدخول على منصة سند .

. الضغط على تسجيل الدخول.

أكمال التسجيل عبر منصة النفاذ الوطني.

كتابة البريد الإلكتروني.

الموافقة على الشروط والأحكام.

تأكيد بيانات البريد الإلكتروني.

كتابة رقم الجوال.

إدخال رمز التفعيل.

الضغط على دورة الوعي المالي.

النقر على تقديم الطلب.

إدخال بيانات العنوان المطلوب.

التحقق من البيانات.

الموافقة على الشروط والأحكام.

يجب التأكد من مراجعة أهلية سند بن سلمان للزواج والتي جاءت كالتالي:

يجب أن يكون الزوجان يحملان الجنسية السعودية.

ينبغي أن يكون الزوج عمره ما بين 21 إلي 40 عام.

يجب أن يكون عمر الزوجة ما بين 18 إلي 40 عام.

ينبغي أن يكون الزواج للمرة الأولى.

يجب أن يكون الزوج حاصل على الأقل على ثانوية عامة.

تعد فئة المطلقات من أهم الفئات المستفيدة من مبادرة سند محمد بن سلمان، حيث تجاوزت المبالغ المالية التي تم صرفها في الجمعيات الخيرية التي ترعي الأرامل والمطلقات إلي 100 مليون ريال، الأمر الذي يعكس مراعات صاحب السمو الملكي بفئة الأرامل والمطلقات، حيث انهم الفئات الأكثر حاجة للمساعدات الإنسانية، وإليكم رابط تسجيل سند.

وصلنا لختام شرح شروط سند محمد بن سلمان للمتزوجين للحصول على 20 ألف ريال سعودي مجاناً.