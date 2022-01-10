أصيب بكورونا ولا يعرف.. كشف تطورات حالة عبد الرحمن أبو زهرة

وقال عبد اللطيف يوسف، لموقع "دوت الخليج": "الحالة الصحية للفنان القدير بدأت بالتحسن نوعا ما عن الأيام السابقة؛ فدرجة حرارته انخفضت والتنفس أصبح طبيعيا، ومعدل الأكسجين في الدم أيضا أصبح في وضعه الطبيعي، لكنه مازال في العزل حتى الآن".

أعراض المرض

وأوضح عبد اللطيف أن الأعراض بدأت تظهر على عبد الرحمن أبو زهرة منذ 4 أيام، إذ شعر بسخونة شديدة وسعال ونهجان مستمر (صعوبة في التنفس)، مما اضطرهم لنقله لقسم العزل بمستشفى العجوزة بالقاهرة، كي يتلقي الرعاية الكاملة".

واستطرد: "قمنا بعمل كافة الفحوصات اللازمة منذ 3 أيام، والنتيجة أظهرت إصابته بفيروس كورونا"، مشيرا إلى أن الفنان القدير سيقوم بإجراء المسحة الثانية بعد 4 أيام، للتأكد من شفائه أم أنه مازال مصابا بالفيروس.

وأضاف: "آخر أعماله الفنية التي كان يصورها أبو زهرة هو المسلسل الدرامي (موضوع عائلي) مع الفنان ماجد الكدواني، إلى جانب عدد من الأعمال الإذاعية"، موضحا أن أبو زهرة لم يكن يخرج من منزله إلا للضرورة القصوى؛ فضلا عن أنه قبل أن تظهر عليه أعراض، أخذ الجرعة الثالثة من اللقاح منذ 3 أسابيع.

وحول نفي الفنان المصري في بعض التصريحات الصحفية السابقة إصابته بالفيروس، قال مدير أعماله: "أبو زهرة لا يعلم حتى الآن أنه مصاب بفيروس كورونا، إذ أخفينا عليه كل لا يحزن، وأخبرناه بأنها نزلة برد بسيطة، لكن يجب أن يظل بالمستشفى للاطمئنان على صحته".