إصابة وزير الأمن الداخلى الإسرائيلى بفيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - وحسبما ذكرت التقارير الإسرائيلية، فقد تم اكتشاف إصابة بار-ليف بعد إصابة مسؤول كبير فى مكتبه بالفيروس أيضًا، لافتة إلى أن بار-ليف يخضع حاليًا للعزل وفقًا للإجراءات المعمول بها.
ومن المقرر أن يخضع جميع العاملين فى مكتب الوزير الإسرائيلى لفحوصات كورونا، حيث سجلت الدولة العبرية ارتفاعات قياسية فى الإصابات اليومية بفيروس كورونا خلال الأيام الأخيرة، تزامنًا مع اتساع تفشى المتحور أوميكرون.
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