جدة - نرمين السيد - قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسى "الناتو" ينس ستولتنبرج، اليوم الإثنين، إن الحشد العسكرى على حدود أوكرانيا مستمر، مبديا استعداد الحلف لخوض صراع مع روسيا، إذا لزم الأمر، من أجل أمن أوروبا.





وأضاف ستولتنبرج، أن أى خطوات روسية تصعيدية أخرى ضد أوكرانيا سيكون لها عواقب وخيمة، مؤكدا التزام الحلف بدعم أوكرانيا فى الدفاع عن نفسها. وكانت روسيا قد أعلنت عن مطالب أمنية، تشمل فرض حظر على انضمام أوكرانيا ودول أخرى إلى الناتو، واستخدام حق النقض "فيتو" من قبل الكرملين على أنشطة التحالف فى الدول الأعضاء التى انضمت بعد انهيار الاتحاد السوفيتي.. وفى هذا، يقول ستولتنبرج إن كلا الشرطين غير مقبول لأنهما ينتهكان "المبادئ الأساسية" لحلف الناتو المتمثلة فى تقديم العضوية للجميع والدفاع عن الحلفاء على قدم المساواة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الناتو يحذر: أى خطوات روسية تصعيدية ضد أوكرانيا سيكون لها عواقب وخيمة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.