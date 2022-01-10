الصين تجدد التأكيد على دعمها لحكومة كازاخستان ووقف العنف

جدة - نرمين السيد - أكد وزير الخارجية الصينى وانج يى، اليوم الإثنين، دعم بلاده لكازاخستان، قائلاً إن "الصين، بصفتها شريكة استراتيجية دائمة لكازاخستان، مستعدة لدعم الدولة بقوة فى الحفاظ على الاستقرار، ووقف العنف، فى هذه الفترة الحرجة فيما يتعلق بمستقبل كازاخستان".





وحسبما نقلت وكالة الأنباء الصينية الجديدة "شينخوا"، جاءت تصريحات وانج خلال اتصال هاتفى مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الكازاخستانى، مختار تلوبيردى. وكانت الحكومة الصينية أكدت، يوم الجمعة الماضى، دعمها للتدخل العسكرى فى كازاخستان، بقيادة روسيا، بهدف إنهاء المظاهرات المناهضة للحكومة، التى تهز الدولة الواقعة بوسط آسيا، منذ أيام. و وفقا للكرملين، يعتزم التحالف العسكرى الذى تقوده روسيا، اليوم الإثنين، مناقشة الوضع فى كازاخستان فى أعقاب الاضطرابات العنيفة التى شهدتها البلاد، حيث تخطط الدول الأعضاء فى منظمة معاهدة الأمن الجماعى الاجتماع عبر الفيديو من موسكو لهذا الغرض. وكان الرئيس الكازاخى قاسم جومارت توكاييف، المساعدة من المنظمة بعد اندلاع الشغب فى البلاد، فيما تشير تقارير إلى أن أكثر من 160 شخصا قتلوا خلال أعمال العنف. وأعلن الرئيس توكاييف، اليوم الإثنين، يوم حداد عام فى البلاد.

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