أكبر مرض مزمن.. فنلندا تصدر تحذيرا من إصابات كورونا المطولة

وأوضحت كيورو -حسبما أوردت قناة "سكاى نيوز" البريطانية- أن فنلندا قد تعانى من ظهور أكبر مجموعة من الأمراض المزمنة، فى إشارة إلى الأعراض طويلة المدى لفيروس "كورونا"، موضحة أن واحد من كل اثنين بالغين و2% من الأطفال قد يعانون من الأعراض طويلة المدى للمرض وذلك وفق لجنة خبراء.
وتعرف الحكومة الفنلندية المرض المزمن بأنه المرض الذى له تأثير كبير وواضح على الصحة العامة والاقتصاد عبر تقليص القدرة على العمل ووضع ضغوط على النظام الصحي.
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