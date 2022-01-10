بعد إعادة فتح المدارس.. إصابة 14 ألف طالب بفيروس كورونا فى اليونان

جدة - نرمين السيد - ونقلت صحيفة "كاثمرينى" اليونانية عن مصادر بوزارة التعليم القول: "إنه تم الإبلاغ عن 14 ألف حالة إصابة على الأقل بكوفيد-19 بين طلاب المدارس مع عودتهم إلى الفصول الدراسية بعد العطلة الشتوية".
ورفضت السلطات اليونانية دعوات بعض الخبراء لتأجيل العودة إلى المدارس وسط ارتفاع حاد فى إصابات كوفيد-19 مدفوعة بمتحور أوميكرون فى اليونان.
وقال المتحدث باسم الحكومة اليونانية يوانيس أوكونومو أمس إن "الأطفال يتمتعون بحماية أكبر داخل بيئة المدرسة أكثر من خارجها".. ومع ذلك، فإن الاختبارات التشخيصية فى المنزل إلزامية للتلاميذ والمعلمين، بغض النظر عن حالة التطعيم الخاصة بهم.
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