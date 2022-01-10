موعد مباراة المغرب وغانا اليوم والقنوات المفتوحة الناقلة في كان 2022

يبدأ المنتخب المغربي مشواره في بطولة كأس الأمم الإفريقية بمباراة من العيار الثقيل، حين يلاقي المنتخب الغاني اليوم الإثنين ضمن مباريات الجولة الأولى للمجموعة الثالثة C في كأس أمم إفريقيا، حيث تشهد المجموعة مباراة أخرى قوية تجمع جزر القمر مع الجابون، حيث يتنافس المنتخبات الأربعة على التأهل لدور الستة عشر في مهمة لن تكون سهلة على المنتخبات الأربعة كافة، ويأمل أسود الأطلسي في تخطي عقبة النجوم السوداء في مباراتهم الافتتاحية، وتحقيق الفوز، رغم معاناته من العديد من الغيابات في المباراة بداعي الإصابة، هم كلاً من أيمن برقوق، ريان مايي، أيوب الكعبي، بدر بانون، ويوسف النصيري، بينما أكدت المسحة الثانية عدم معاناة منير الحدادي من كورونا ليكون جاهزاً للمشاركة في المباراة.

يسعى المنتخب المغربي لتحقيق أولى انتصاراته في الكان حين يلاقي رفاق أيوا في بداية مشواره في البطولة، ساعياً لتكرار الفوز الأخير الذي حققه ضد النجوم السوداء، حين التقيا ودياً في المغرب وحقق أسود الأطلسي الفوز بهدف دون رد سجله جواد ياميق، ويأمل خليلوزيتش في تحدي القارة السمراء وقيادة المغرب لتحقيق لقبها الثاني في كأس الأم الإفريقية، بعد أن حققت اللقب من قبل مرة وحيدة عام 1976، بينما آخرم شاركاتها في البطولة خرجت من دور الستة عشر بركلات الترجيح ضد بنين بعد التعادل بهدف لكل فريق في المباراة.

المنتخب الغاني لن يكون صيداً سهلاً للمنتخب المغربي، حيث يأمل النجوم السوداء في استعادة قوتها من جديد، وإعادة أمجاد النجوم السوداء في أفريقيا، وتحقيق اللقب الخامس لها في أمم أفريقيا بعد أن غابت كثيراً عن منصات التتويج منذ لقبها الأخير في البطولة عام 1982.

الإثنين 10 يناير 2021.

17:00 توقيت المغرب، تونس، والجزائر.

18:00 توقيت مصر، ليبيا، والسودان.

19:00 توقيت مكة المكرمة، فلسطين، الأردن، العراق، قطر، وسوريا.

20:00 توقيت الإمارات، وسلطنة عمان.

القنوات المشفرة: بي إن ماكس 1 بتعليق جواد بده، ويتواجد العديد من القنوات المفتوحة الناقلة لكأس أمم أفريقيا 2022 التي ستنقل مباراة المغرب ضد غانا ومنها:

الرياضية المغربية الأرضية: التردد 11617، معدل استقطاب V، معدل الترميز 27500، القمر الصناعي نايل سات، المعلق: عبد الحق الشراط.

قناة RTI 1 الإيفوارية: التردد 11996، معدل استقطاب أفقي، معدل ترميز 27500، القمر الصناعي عرب سات بدر 4.

قناة RTS السنغالية: التردد 11900، معدل ترميز 27500، معدل استقطاب أفقي، القمر الصناعي يوتلسات.

موعد مباراة المغرب وغانا اليومالقنوات الناقلة لمباراة المغرب وغانا مجاناً