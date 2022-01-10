اسعار البنزين الجديدة في السعودية “صدرت الأن” اعلان ارامكو لأسعار الوقود الجديدة

اسعار البنزين الجديدة في السعودية، من أكثر ما يشغل بال جميع المواطنين والمقيمين داخل المملكة العربية السعودية في الوقت الحالي هو اسعار البنزين الجديدة في السعودية، والجدير بالذكر أن البحث متزايد عن الاسعار الجديدة لان اليوم هو العاشر من شهر يناير 2022، حيث ان الاسعار الجديدة الخاصة بالبنزين تصدر في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، ويرجع هذا إلى التحديث الشهري الذي تقوم به شركة أرامكو الخاصة بالمحروقات في المملكة العربي السعودية، وذلك لمزامنة الارتفاع او الانخفاض في سعر النفط العالمي، وبعض المراجعات الشهرية الهامة التي تتم، وللتعرف على تفاصيل اسعار الوقود بمشتقاتة تابعونا عبر موقع ثقفني الإخباري.

اسعار البنزين الجديدة في السعودية

من المقرر أن تتزايد اسعار البنزين الجديدة في السعودية والخاصة بشهر يناير 2022 الجاري، حيث أن السعر الخاص بالنفط العالمي في زيادة مبالغ بها، حيث قد زاد اجمال 0.16 دولار في اللتر الواحد، ويرجع هذا إلى ارتفاع سعر الدولار وبالتالي فإن اسعار البنزين والمحروقات من المقرر أن تتزايد ايضًا في المملكة العربية السعودية، وسيضع ذلك بعد أن يتم طرح اسعار البنزين الجديدة في السعودية من قبل شركة أرامكو، حيث ان الاسعار الجديدة من المقرر أن يتم طرحها في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية في اليوم العاشر من الشهر الميلادي، على أن يتم العمل بالأسعار الجديدة بدءًا من يوم الثلاثاء الموافق يوم 11 يناير 2022 على أن تستمر تلك الأسعار حتى يوم 11 من الشهر التالي حسب ما تم الإعلان عنه من قبل المسؤولين داخل شركة أرامكو.

توقعات اسعار البنزين الجديدة في السعودية

حتى الآن فإن الاسعار الجديدة الخاصة بشهر يناير 2022 لم تصدر، لكن هناك بعض التوقعات التي قد صدرت من قبل بعض من العاملين داخل شركة ارامكو للمحروقات، لذلك فإن توقعات اسعار البنزين الجديدة في السعودية لشهر يناير 2022 الجاري والتي من المتوقع ان يبدأ العمل بها اليوم قد جاءت مثل الآتي: