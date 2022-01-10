أخبار اليمن : الراعي يرأس اجتماعاً للكتلة البرلمانية للمؤتمر

الراعي يرأس اجتماعاً للكتلة البرلمانية للمؤتمررأس الشيخ يحيى علي الراعي النائب الأول لرئيس المؤتمر الشعبي العام، رئيس مجلس النواب، اجتماعاً للكتلة البرلمانية للمؤتمر الشعبي العام، صباح اليوم بالعاصمة اليمنية صنعاء.

وفي بداية الاجتماع، حيا الراعي أعضاء الكتلة البرلمانية للمؤتمر الشعبي العام، مشيداً بمواقفهم الوطنية في الانحياز إلى صف الشعب اليمني ومواقفهم القوية ضد العدوان الغاشم والحصار الظالم، الذي يشنه تحالف العدوان بقيادة السعودية والإمارات.

وأشاد الراعي بالالتزام والوفاء الذي يجسده أعضاء الكتلة لقيادتهم التنظيمية والسياسية ممثلةً بالشيخ صادق أمين ابوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام.

هذا واستعرض رئيس الكتلة البرلمانية الشيخ عزام عبدالله صلاح جدول اعمال اجتماع الكتلة والذي تضمن العديد من القضايا والموضوعات المتصلة بالعمل البرلماني من جهة، والعمل التنظيمي من جهة آخرى.

وأشاد صلاح بتجسيد أعضاء الكتلة البرلمانية لطموحات وتطلعات ابناء الوطن والتعبير عن ذلك من خلال أدائهم البرلماني تجاه مختلف القضايا التي تناقش تحت قبة البرلمان، وتحملهم كل المخاطر بما في ذلك المخاطر الأمنية التي يفرضها استمرار العدوان منذ سنوات، بالإضافة إلى مواقفهم الوطنية بالمحافظات والمديريات في كافة المجالات الاجتماعية والانسانية والتنظيمية، لمواجهة العدوان والحصار كونهم يجسدون بذلك التزامهم بالواجب الوطني وبالقسم الدستوري وبأخلاقهم كمواطنين يمنيين قبل كل شيء.

وناقش الحاضرون بالاجتماع المستجدات على الساحة الوطنية والتصعيد الأخير من قبل دول تحالف العدوان براً وبحراً وجواً وأيضاً انتهاكه سياسة جديدة قائمة على الكذب والتزييف كما حصل في المؤتمر الصحفي لناطق العدوان الاخير من فضيحة بتقديمه مقاطع من فيلم أمريكي تم تصويره بالعراق والادعاء بأنها صواريخ موجودة في ميناء الحديدة.

وقد أشاد الاجتماع بالانتصارات التي يحققها الجيش واللجان الشعبية والمتطوعين من أبناء القبائل في مختلف الجبهات.

هذا وأقر الاجتماع الخطة السنوية لعمل الكتلة البرلمانية وانتظام اجتماعاتها بشكل دوري، وبما يواكب الأحداث والمستجدات على الصعيدين الوطني والتنظيمي، وبما يجسد مواقف المؤتمر الشعبي العام.