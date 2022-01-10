بريطانيا تبحث خفض فترة العزل بسبب كورونا إلى 5 أيام

جدة - نرمين السيد - وكانت وزارة الصحة فى بريطانيا، قد أعلنت تسجيل 141.472 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد– 19)، و97 وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية. وأفادت الصحة فى بيان أمس الأحد، أن العدد الإجمالى للإصابات بـ "كوفيد 19" بلغ 144.751.92، فيما بلغت حصيلة الوفيات 150.154.

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