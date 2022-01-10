الهند تسجل 410 إصابات جديدة بمتحور أوميكرون

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الصحة الهندية اليوم الإثنين، تسجيل 410 حالات إصابة جديدة بمتحور "أوميكرون" خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالى الإصابات المؤكدة بالمتحور إلى 4 آلاف و33 حالة.





وذكرت قناة "إن دى تى فى" الهندية، أن ولاية"ماهارشترا" تصدرت عدد الإصابات، إذ سجلت 1216 حالة بعد تسجيل 207 حالات جديدة، تليها ولاية "دلهي" التى سجلت 529 حالة بعد تسجيل 156 حالة جديدة.

وبلغ إجمالى عدد المتعافين من المتحور الجديدة 1552 حالة، بعد تعافى 143 شخصا خلال الفترة ذاتها، فيما بلغ إجمالى عدد الحالات النشطة فى البلاد بهذا المتحور 2481 شخصا.

وسجلت الهند 179 ألفا و723 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الـ24 ساعة الماضية، فى أعلى حصيلة يومية منذ أواخر مايو الماضى، ليرتفع إجمالى حصيلة المصابين بالفيروس فى البلاد إلى 35 مليوناً و707 آلاف و727 مصاباً.

وأفادت وزارة الصحة الهندية، وفق ما نقلته صحيفة "تايمز أوف إنديا" اليوم الإثنين، بارتفاع تراكمى الوفيات إلى 483 ألفاً و936 شخصاً بعد وفاة 146 شخصا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضافت أن 46 ألفاً و569 حالة تماثلت للشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالى المتعافين 34 مليوناً و500 ألف و172 شخصاً، ووفقا لأحدث البيانات، يبلغ عدد الحالات النشطة حاليا فى الهند 723 ألفاً و619 حالة.