وزير الإسكان البريطانى يحذر: وضعنا لا يسمح بالتعايش مع كورونا

جدة - نرمين السيد - أكد وزير الإسكان البريطانى، مايكل جوف، اليوم الإثنين، أنه لا يزال هناك ضغط على المستشفيات البريطانية، محذرًا من أن البلاد ليست فى وضع يسمح لها بالتعايش مع فيروس كورونا.





وقال جوف فى تصريحات لشبكة "سكاى نيوز": "ننتقل إلى وضع يمكن القول فيه إننا نستطيع التعايش مع كوفيد، وإن الضغط على الخدمات الصحية الوطنية والخدمات العامة الحيوية يتراجع". وأضاف وزير الإسكان البريطانى: "لكن من الضرورى بالطبع، أن ندرك أننا لم نصل إلى هذا الوضع بعد، ستكون هناك بعض الأسابيع الصعبة المقبلة". وردًا على سؤال حول المدة التى ستتوافر خلالها الاختبارات السريعة مجانًا، قال جوف إن هذه الاختبارات أداة حيوية لمكافحة الجائحة التى لم تنته بعد.

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