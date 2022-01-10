مقتل 9 أطفال فى انفجار شرق أفغانستان

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت تقارير إخبارية، قال المتحدث باسم حاكم إقليم ننجرهار الأفغانى، قازى ملا عادل، إن 4 أطفال آخرين أصيبوا بعدما انفجرت قذيفة هاون، بالقرب من مدرسة فى قرية بايجانان فى منطقة لال بور بالإقليم. فيما أظهرت الصور المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعى الدمار بموقع الانفجار.
وقال البيان الصادر عن مكتب حاكم إقليم ننجرهار، إن الانفجار وقع جراء قذيفة طالت المنطقة، دون توضيح لمزيد من البيانات. وانتقل الأطفال المصابين إلى مستشفى إقليمى فى جلال آباد لتلقى العلاج.
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