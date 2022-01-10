جدة - نرمين السيد - أشاد السفير إلياس شيخ عمر، سفير جمهورية الصومال الفيدرالية لدى مصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتنظيم منتدى شباب العالم فى نسخته الرابعة بمدينة شرم الشيخ، خلال الفترة من 10 إلى 13 يناير الحالى.





واعتبر شيخ عمر، أنها من أهم المبادرات التى أطلقت على مستوى العالم لدعم الشباب وجعل لغة الحوار سبيلا للتواصل، خاصة أنها تجمع الشباب من مختلف دول العالم بمختلف جنسياتهم وأعمارهم وديانتهم وعرقهم. جاء ذلك خلال رئاسته وفد الصومال المشارك فى فعاليات المنتدى وشارك فى افتتاح أعمال المنتدى بمدينة شرم الشيخ. وأعرب السفير الصومالى عن سعادته بالمشاركة فى هذا العرس الشبابى، متمنيا النجاح والتوفيق لهذا المنتدى الهام الذى يضم مختلف شباب العالم باعتباره فرصة لاستغلال طاقات الشباب وأفكاره لتنمية بلادهم والنهوض بها. وأعرب عن أمله فى إتاحة المزيد من الفرص للشباب فى الدول الأقل نموا للمشاركة فى فعاليات هذا المنتدى خلال السنوات المقبلة، مشيدا بالإجراءات التنظيمية واللوجستية التى تمت على أعلى مستوى وأظهرت شرم الشيخ مدينة السلام فى أبهى حللها.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سفير الصومال يترأس وفد بلاده فى منتدى شباب العالم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.