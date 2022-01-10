اعتقال مدير المخابرات الدنماركية بعد تسريب وثائق سرية

جدة - نرمين السيد - أكدت وسائل إعلام دنماركية، اليوم الاثنين، أن سلطات البلاد اعتقلت مدير جهاز المخابرات العسكرية، لارس فيندسن، لضلوعه فى قضية تتعلق بتسريب معلومات "سرية للغاية"، حسبما نقلت وكالة "رويترز" الإخبارية.





وكانت السلطات الدنماركية اعتقلت 4 موظفين حاليين وسابقين باثنين من أجهزة المخابرات الدنماركية فى ديسمبر الماضى، بتهمة تسريب معلومات سرية للغاية، وأطلقت سراح 3 منهم بعد ذلك، لكنهم مازالوا قيد التحقيق. وبحسب "رويترز"، لم يتضح الوقت الذى سيمضيه مدير المخابرات العسكرية الدنماركية، فيندسن، قيد الحجز. فيما رفض مكتب المدعى العام التعليق على القضية.

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