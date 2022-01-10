رسميا.. الحكومة الهولندية الجديدة تؤدى اليمين الدستورية

جدة - نرمين السيد - وذكرت صحيفة "إن إل تايمز" الهولندية، أن الحكومة الرابعة لروته أدت اليمين صباح اليوم الإثنين، أمام الملك ويليام ألكسندر فى قصر نورديندى فى لاهاى.
وكانت حكومة روته السابقة، المكونة من نفس الأحزاب، قد تولت تصريف الأعمال لمدة عشرة أشهر تقريبًا، حيث استغرق تشكيل الحكومة الجديدة وقتًا هو الأطول فى تاريخ البرلمان الهولندى، بحسب الصحيفة.
كما أشارت الصحيفة إلى أنه ولأول مرة فى تاريخ البرلمان الهولندى، تضم الحكومة عددًا متساويًا من الأعضاء والعضوات.
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