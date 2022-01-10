القارة السمراء تتجاوز عتبة 10 ملايين إصابة بكورونا

جدة - نرمين السيد - أعلنت المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، ارتفاع إجمالى الإصابات بفيروس كورونا فى القارة، إلى 10 ملايين و92 ألفًا و830 حالة، كما سجلت 231 ألفًا و405 حالات وفاة.





وبحسب المراكز، تم إعطاء أكثر من 196 مليونًا و741 ألفاً و231 لقاحاً فى جميع أنحاء القارة، بينما بلغ إجمالى حالات التعافى ثمانى ملايين و923 ألفًا و907 حالات. يشار إلى أن قارة إفريقيا سجلت ارتفاعا فى عدد الإصابات بفيروس كورونا، خصوصا بعد ظهور المتحور "أوميكرون"، بحسب هيئة صحية إقليمية.



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