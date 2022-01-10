بالتردد.. قائمة القنوات الناقلة لمباراة مصر ونيجيريا اليوم على نايل سات والأقمار مجانا في أمم إفريقيا

القنوات الناقلة لمباراة مصر ونيجيريا اليوم على نايل سات مجانا في كاس أمم إفريقيا 2022 ، ما زلنا نتابع معكم تقديم المزيد فيما يخص القنوات المفتوحة التي تذيع ماتش مصر ونيجيريا اليوم نايل سات مجانا في دور المجموعات لكاس أمم إفريقيا البطولة التي تنظمها وتستضيفها الكاميرون، ويزداد البحث من قبل الجماهير المصرية والعربية في كل مكان عن تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر ونيجيريا اليوم مجانا على نايل سات استرا هوت بيرد واموس وعرب سات وبعض الأقمار الصناعية الأخرى.

القنوات الناقلة لمباراة مصر ونيجيريا على نايل سات

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر ونيجيريا اليوم على نايل سات مجانا في كاس أمم إفريقيا 2022 ، أوقعت القرعة المنتخب المصري ضمن المجموعة الرابعة بجانب كلاً من منتخب غينيا بيساو ومنتخب السودان ومنتخب نيجيريا لتكون المجموعة الأصعب في بطولة كاس الأمم الإفريقية كما وصفها البعض.

وستكون القناة الناقلة التي تذيع مباراة مصر ونيجيريا اليوم قناة بي إن سبورت ماكس 1 حصريا في الوطن العربي والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ومن خلال ما نسعى لتقديمه نستعرض عليكم الآن أدناه تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر ونيجيريا اليوم مجانا على نايل سات في كاس أمم إفريقيا 2022.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر ونيجيريا اليوم مجانا

يزداد البحث الفترة الحالية عن تردد القنوات الناقلة لمباراة مصر ونيجيريا اليوم على نايل سات مجانا والأقمار الصناعية الأخرى عربسات استرا هوت بيرد اموس ، لذلك سنوافيكم بتقرير كامل ومفصل يحتوي على قائمة القنوات المفتوحة الناقلة لماتش مصر ونيجيريا اليوم في دور المجموعات لكاس أمم إفريقيا 2022.

تردد قناة النبأ الليبية الناقلة لكاس أمم إفريقيا على النايل سات مجانا



تردد التالي: 11096 – معدل استقطاب: أفقي – معدل ترميز: 27500

تردد قناة تيلي تشاد الناقلة لمباراة مصر ونيجيريا مجانا على النايل سات والناقلة لمباريات أمم إفريقيا

تردد التالي: 12015 – معدل استقطاب: أفقي – معدل ترميز: 27500

تردد بين سبورت المفتوحة الناقلة لمباراة مصر ونيجيريا على نايل سات مجانا والأقمار الأخرى



نستعرض عليكم الآن تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر ونيجيريا على نايل سات مجانا والأقمار.

تردد BeIN SPORTS HD على نايل سات: 11054 أفقي، 27500، 3/2.

تردد BeIN SPORTS HD على سهيل سات: 11566 أفقي، 27500، 3/2.

تردد 7 BeIN SPORTS HD على نايل سات: 12604 أفقي، 27500، 3/2.

تردد 7 BeIN SPORTS HD على سهيل سات: 11623 عامودي، 27500، 3/2.

تردد قناة بين سبورت إكسترا- bein sport extra

القمر: نايل سات – التردد 11054 – معدل الترميز 27500 – الاستقطاب: عمودي – معامل تصحيح الخطأ: 3/4 – اسم القناة على الجهاز beIN Sports Xtra.

تردد قناة بين سبورت إكسترا 2- bein sport extra 2

القمر: نايل سات – التردد: 12604 – معامل الترميز: 27500 – الاستقطاب: أفقي – الجودة: HD – تصحيح الخطأ: 2/3 – اسم القناة على الرسيفر beIN Sports Xtra 2

تردد قناة أون تايم سبورت الناقلة لمباراة مصر ونيجيريا على النايل سات

التردد 11449 – معدل الترميز 27500

وبخلاف القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر ونيجيريا اليوم مجانا ، سيكون موعد مباراة مصر ونيجيريا سيكون يوم الثلاثاء الموافق 11-1-2022 في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت مصر وفلسطين وليبيا والسودان، وفي تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية.