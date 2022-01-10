توقع تشكيل منتخب مصر امام نيجيريا غدا ومعرفة موعد مباراة مصر ونيجيريا في امم افريقيا 2022

تشكيل منتخب مصر امام نيجيريا غدا المتوقع من قبل خبراء موقع ثقفني نقدمه لحضراتكم في هذا الموضوع بعد ان تم الاعلان عن القائمة الخاصة باللاعبين الذين سيخوضون بطولة كاس الامم الافريقية 2022 في الكاميرون ومعرفة موعد مباراة مصر ونيجيريا غدا الثلاثاء الموافق ١١/١/٢٠٢٢.

كما اننا سوف نعلمكم متابعينا الكرام عن اسماء القائمة المنضمة للمنتخب في بطولة كاس الامم الافريقية 2022 المقامة في الكاميرون والتي قامت مباراتها الافتتاحية بالامس بالفوز بنتيجة ٢/١ على منتخب بوركينا فاسو سجل هدفي الفوز للمنتخب الكاميروني المهاجم ابو بكر من علامتي جزاء احتسبوا ضد المنتخب البوركيني.

تشكيل منتخب مصر امام نيجيريا غدا المتوقع

في المباراة المقامة غدا الثلاثاء بين منتخب مصر ونسور نيجيريا من المتوقع أن يبدأ الجهاز الفني للمنتخب المصري التشكيل في حراسة المرمى محمد الشناوي، وفي الجهة اليمنى اللاعب أكرم توفيق، والجهة اليسرى اللاعب احمد فتوح، وقلبي دفاع اللاعب محمود حمدي الونش واحمد حجازي، أما في منتصف الملعب سوف يكون في الوسط الدفاعي في مركز رقم ٦ اللاعب حمدي فتحي امامه في المنتصف الهجومي محمد النني وأحمد سيد زيزو، أما في خط الهجوم سيتواجد اللاعب محمد صلاح نجم ليفربول على الجهة اليمنى والجهة اليسرى اللاعب عمر مرموش، وفي الهجوم لاعب جالاتا سراي التركي اللاعب مصطفى محمد.

في الفقرة التالية موعد المباراة غداً ثم يليها فقرة بها قائمة المنتخب والتي تشمل اللاعبين الاساسيين والاحتياطيين للمنتخب المصري.

موعد مباراة مصر ونيجيريا في امم افريقيا 2022

ستقام المباراة غداً يوم الثلاثاء الموافق ١١/١/٢٠٢٢ اول مباراة للمنتخب المصري في بطولة امم افريقيا 2022 مع المنتخب النيجيري في تمام الساعة السادسة بتوقيت مصر، وتعتبر اقوى مباريات المجموعة، حيث يوجد المنتخب الغيني والمنتخب السوداني في نفس المجموعة.

قائمة المنتخب المصري المستدعاة لبطولة امم افريقيا

في حراسة المرمى اللاعب محمد الشناوي، ومحمد صبحي، ومحمود جاد، ومحمد ابوجبل المصاب بكورونا، وفي الدفاع اللاعب اكرم توفيق، عمر كمال عبدالواحد، احمد حجازي، محمود حمدي الونش، ايمن اشرف، مروان داود، احمد فتوح، محمد عبدالمنعم، محمود علاء، في الوسط: محمد النني لاعب ارسنال الانجليزي، عمرو السوليه، حمدي فتحي، مهند لاشين، امام عاشور، احمد سيد زيزو، عبدالله السعيد، وفي الهجوم: مصطفى محمد، مروان حمدي، محمد شريف، محمد صلاح، عمر مرموش، محمود حسن تريزيجية، رمضان صبحي.

وهذه هى قائمة المنتخب المستدعاة وقد قدمنا لكم تشكيل منتخب مصر امام نيجيريا غداً المتوقع للمباراة.