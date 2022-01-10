موعد مباراة المغرب وغانا اليوم في أمم أفريقيا وتردد قناة الرياضية المغربية الأرضية الناقلة للمباراة

تنتظر الجماهير العاشقة للساحرة المستديرة موعد مباراة المغرب وغانا اليوم في بطولة أمم أفريقيا المقامة في الكاميرون، يفتتح أسود الأطلسي اليوم أولى مبارياته في الكان، لذلك تنتظر الجماهير العاشقة للمنتخب المغربي رؤية منتخبها بمستوى متميز كعادته، ومن المقرر أن تبدأ المباراة اليوم الاثنين الموافق 10\10\2022، حيث يستضيف ملعب “أحمدو أهيدجو” أحداث مباراة المغرب ضد غانا اليوم، وسوف تنطلق صافرة حكم المباراة في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت المغرب، وفيما يلي سوف نستعرض معكم من خلال هذا المقال وعبر موقع ثقفني، موعد مباراة المغرب ضد غانا في أمم أفريقيا والقنوات الناقلة، وسوف نلقي الضوء على استعدادات أسود الأطلسي لهذه المباراة الكبيرة.

موعد مباراة المغرب وغانا اليوم

من المقرر أن تتجه الأنظار صوب ملعب “أحمدو أهيدجو” اليوم الإثنين الموافق العاشر من يناير 2022 لمتابعة مباراة غانا والمغرب، المباراة التي يأتي ضمن مباريات دور المجموعات ببطولة أمم أفريقيا، وسوف تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الخامسة مساءً بتوقيت المغرب، السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة مساءً بتوقيت أبوظبي.

أسود الأطلسي وحلم إحراز البطولة الثانية في تاريخه

رغم قوة المنتخب المغربي وتاريخه الكبير على مستوى كرة القدم، ووصوله إلى نهائيات كأس العالم خمس مرات فإن أسود الأطلسي لا يمتلكون تاريخاً كبيراً في القارة السمراء، وذلك مقارنةً بعدد الألقاب الإفريقية للمنتخب المغربي، فلم يتمكن أسود الأطلسي من معانقة كأس أمم أفريقيا، والصعود لمنصات التتويج سوى مرة واحدة منذ 43 عام، لذلك تطالب جماهير أسود الأطلسي منتخبها بتحقيق بطولة أمم أفريقيا في نسختها الحالية.

يتقابل أسود الأطلسي مع خصم قوي وعنيد وهو منتخب غانا أو النجوم السمراء، وقد تقابل المنتخبين قبل ذلك في بطولة أمم أفريقيا 3 مرات، فاز منتخب المغرب في مباراة وفاز المنتخب الغاني في مباراة وتعادلا في مباراة واحدة، لذلك تشهد مباريات المنتخبين ندية كبيرة.

النجوم السودان وحلم الحصول على الخامسة

منتخب غانا يمتلك تاريخ كبير في القارة السمراء. فقد استطاع الحصول على لقب أمم أفريقيا أربع مرات قبل ذلك. ودائماً مرشح للحصول على الألقاب من قبل خبراء الساحرة المستديرة. ولقائه ضد المغرب يعد نهائي مبكر جداً للبطولة. ومباراة ينتظرها الملايين في القارة السمراء. وذلك لقوة المنتخبين وامتلاكهما لمجموعة كبيرة من اللاعبين المميزين.

القنوات الناقلة لمباراة المغرب وغانا

تمتلك شبكة قنوات beIN Sports حقوق نقل مباريات بطولة أمم أفريقيا 2022. كما سيتم نقل المباراة على قناة الرياضية المغربية الأرضية. ويتولى التعليق على المباراة على قناة AL Aoula HD Earth TNT المعلق عبد الحق الشراط. وسيتولى التعليق على قناة beIN Sports HD1 Max المعلق جواد بدة.

القمر:- نايل سات.

التردد:- 11617.

الاستقطاب:- V.

الترميز:- 27500.

تردد قناة الرياضية المغربية الأرضية