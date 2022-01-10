"القوات اللبنانية" ردا على نصرالله: خطابه مليء بالمغالطات والأكاذيب

دوت الخليج :- علق حزب "القوات اللبنانية"، على كلام الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصرالله، معتبرا أنه "مليء بالمغالطات والأكاذيب".

وقال رئيس حزب "القوات اللبنانية"، سمير جعجع، في حديث خاص لـ"سكاي نيوز": "حديث السيد نصرالله كان مليئا بالمغالطات كما الأكاذيب، وعلى سبيل المثال الثورة السورية التي نتذكر كيف انطلقت وكيف دعمتها دول الخليج"، سائلا: "من أوجد "داعش" على الساحة السورية؟".

وشدد على أن "اتهامات نصرالله للسعودية وحديثه عن الوهابية مردود"، مؤكدا أن "من خلق "داعش" هو المحور الآخر المتطرف".

وسأل "ما الخيار المتاح اليوم في سوريا؟"، قائلا: "إما الرئيس السوري بشار الأسد أو النفوذ الإيراني، بالتالي يختارون الأسد، ولطالما "الطحشة" الإيرانية مستمرة سنشهد نشوء "داعش" جديد على مدى استمرار "الطحشة".

وأضاف "من وجهة نظر نصرالله، السعودية تريد القضاء عليه لأنه منع إقامة مشيخة وإمارة سعودية في لبنان، وأنا أقول إن هذا الكلام عيب وتزوير للوقائع، والسعودية لطالما ساعدت في جعل لبنان جوهرة في الشرق".

وشدد جعجع على أن "السعودية ثقل سياسي وازن جدا في المنطقة، وهي لا تزال مهتمة بلبنان وتعتبر أنه لا يزال هناك البعض الذي يؤمل منه خيرا".

وعن أحداث الطيونية، أكد أن "حمل السلاح ليس أبدا خطة "القوات"، وما حصل في الطيونة أظهر ألا حق لنا أبدا بحمل السلاح إذ أظهرت الحادثة أن هناك مؤسسة في الدولة اللبنانية وهي الجيش اللبناني مستعدة لحماية اللبنانيين والفصل في ما بينهم".

وبما خص الانتخابات الرئاسية، قال: "لست مرشحا بالمعنى الكلاسيكي، أما بالمعنى الطبيعي نعم أنا مرشح، إذ إن رئيس "القوات" هو رئيس أكبر حزب مسيحي في لبنان بالوقت الراهن لكن القضية الأهم اليوم وقبل الوصول إلى الرئاسة هو إيجاد جمهورية فعلية".

المصدر: lebanese forces news