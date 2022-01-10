محمد صلاح في الكاميرون: هذه حظوظ مصر في الأمم الإفريقية

في أول مؤتمر صحفي بعد وصوله الكاميرون، كشف النجم المصري محمد صلاح عن رأيه بحظوظ المنتخب المصري بالظفر بكأس أمم إفريقيا.

وقال نجم ليفربول الإنجليزي في المؤتمر الصحفي: "لسنا المرشح الأوفر حظا للفوز بكأس الأمم الإفريقية ولكننا سنبذل قصارى جهدنا لنعود بها إلى بلادنا".

وأضاف "أنا لاعب ضمن 11 لاعبا، وسنبذل قصارى جهدنا للفوز بمباراة الغد وبالبطولة".

وأوضح محمد صلاح: "يجب أن نعمل بكل جدية حتى نرقى لمستوى التطلعات، ويجب أن نلعب بصورة جماعية للفوز بكل المباريات".

وتابع: "لم أفز ببطولة كبرى مع بلادي، وأود فعل ذلك، وأتمنى أن تكون هذه البطولة هي كأس الأمم الإفريقية. ألعب مع منتخب مصر منذ 10 سنوات وأتمنى تتويج مسيرتي الدولية ببطولة".

وجاء تصريح صلاح قبل انطلاق أولى مباريات الفراعنة، الثلاثاء، ضد نيجيريا، ضمن منافسات المجموعة الرابعة.

يذكر أن منتخب مصر يسعى لاستعادة لقب كأس الأمم الإفريقية الغائب عن خزائنه منذ عام 2010.