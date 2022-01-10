السعودية تفرض غرامة مالية ضخمة على مخالفي تدابير كورونا

أعلنت السلطات السعودية، الاثنين، فرض غرامة مالية على الذين يخرقون الإجراءات الوقاية من مرض "كوفيد- 19"، المسبب لفيروس كورونا.
وكتب حساب الأمن العام السعودي الموثق على "تويتر" إن عدم الالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي، ورفض قياس درجة الحرارة عن دخول مقار القطاعين العام والخاص، مخالف للإجراءات الوقاية من فيروس كورونا.
وقال الحساب إن الغرامة المالية على الفرد تبلغ 1000 ريال سعودي (حوالى 267 دولارا).
وأضاف أن العقوبة الموقعة ستضاعف عند التكرار وتصل إلى 100 ألف ريال.
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