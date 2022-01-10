الناتو يحذر روسيا من "كلفة عالية" إذا هاجمت أوكرانيا

حذر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ، روسيا، الاثنين، من "كلفة عالية" ستتكبدها في حال شنت هجوما جديدا على أوكرانيا، مؤكدا دعم الحلف لـ"حق أوكرانيا في الدفاع عن نفسها".

وقال ينس ستولتنبرغ خلال اجتماع مع نائب رئيس الوزراء الأوكراني: "نريد أن نوجه رسالة واضحة إلى روسيا، بأننا موحدون وبأن روسيا ستتكبد كلفة عالية اقتصادية وسياسية، في حال استخدمت مجددا القوة العسكرية ضد أوكرانيا"، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.

وكان ستولتنبرغ يتحدث قبل اجتماع للجنة "الأطلسي-أوكرانيا" مع نائبة رئيس الوزراء الأوكرانية أولغا ستيفانيشينا، حيث شددا على "ضرورة الحوار مع موسكو" لتجنب استخدام وسائل عسكرية.

وتجري محادثات منذ الأحد في جنيف، بين الروس والأميركيين. ومن المرتقب عقد اجتماع لمجلس الأطلسي-روسيا، الأربعاء، في بروكسل، هو الأول منذ يوليو 2019. وسيتبعه، الخميس، اجتماع لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، في فيينا.

وقالت ستيفانيشينا: "لا شيء بشأن أوكرانيا يجب أن يتم دون أوكرانيا. المعتدي ليس في وضع يخوله فرض شروط، طالما أن الدبابات الروسية لم تغادر الحدود الأوكرانية".

من جانبه، أكد ستولتنبرغ أن "أوكرانيا لها الحق في الدفاع عن نفسها"، مضيفا: "نحن ندعم أوكرانيا ونساعدها على تعزيز حقها في الدفاع عن النفس".

ويقدم الحلفاء بشكل ثنائي تجهيزات وتمويلا لتحديث القوات المسلحة الأوكرانية، كما أوضح الأمين العام لحلف الأطلسي.

واستطرد: "من غير الواقعي ترقب أن تحل المشاكل بحلول نهاية هذا الأسبوع، مع انتهاء الاجتماعات المقررة.. ما نأمله هو أن نتمكن من الاتفاق على النهج الواجب اتباعه، وهو سلسلة لقاءات وعملية".