إيطاليا تسجل 1.9 مليون إصابة كورونا فى أسبوع واحد

وحسبما نقلت وكالة "بلومبرج" الإخبارية، أكدت البيانا زيادة فى الإصابات خلال الأسبوع المشار إليه بنحو 428 ألفا و273 حالة عن الأسبوع السابق له، كما زادت الوفيات بـ357 حالة عن الأسبوع السابق.
وبحسب التقارير، ارتفع إجمالى إصابات كورونا فى الأسبوع المنتهى فى 9 يناير، بنحو 1.4 حالة عن الإجمالى فى الأسبوع نفسه العام الماضى.
كما ارتفع إجمالى حالات الوفاة فى الأسبوع الحالى، إلى 1392 حالة، بما يزيد عن عدد الوفيات فى الأسبوع السابق له، وهو 1035 حالة، ولكنه يقل كثيرًا مقارنة بالأسبوع نفسه العام الماضى، عندما تم تسجيل 3409 حالات وفاة.
وتشير البيانات إلى تسجيل 17242 مصابا بفيروس كورونا فى المستشفيات الإيطالية، أمس الأحد، منهم 1595 حالة فى العناية المركزة، فيما تلقى 89.4% من الإيطاليين فوق سن 12 عاما جرعة واحدة على الأقل من لقاحات كورونا.
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