صرف الدفعة 50 من حساب المواطن 2022 وطريقة الاعتراض على نتيجة عدم الأهلية من الرابط الرسمي

الدفعة 50 من حساب المواطن شهر يناير 2022: برنامج حساب المواطن لعام 1443 هو عبارة عن برنامج يقدمه الحكومة السعودية للمواطنيها ذو متوسطي ومنخفضي الدخل ويحتاجون دعم مادي للمعيشة، حيث يقوم برنامج حساب المواطن من كل شهر ميلادي في اليوم العاشر بإرسال الدعم لمستحقينه، ويتم الحصول على هذا الدعم في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، وقد أطلق برنامج حساب المواطن كيفية الاعتراض المالي بشكل آلي عبر منصتها على الانترنت، وسوف نقوم من خلال هذه المقالة خطوات طريقة الاعتراض المالي للمواطن.

موعد صرف الدفعة رقم 50 عن العام 2022 شهر يناير في حساب المواطن

وقد صدرت منذ ساعات قليلة بداية يوم الاثنين 10/01/2022 الدفعة 50 من حساب المواطن والتي تم الإعلان عنها عبر منصتها الإلكترونية والتي أعلنت عنها عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر Twitter بصرف الدفعة 50 من حساب المواطن، كما ذكرت كيفية التحقق من عدم الأهلية بأسرع طريقة مبسطة للمواطنين خلال الرابط الرسمي لموقع حساب المواطن

اتبع خطوات إدخال البيانات المطلوبة بالحقول لإظهار النتائج الصحيحة بحساب المواطن الدفعة 50

الاعتراض المالي على موقع حساب المواطن 2022

الجدير بالذكر أن الاعتراض المالي يتم من خلال موقع حساب المواطن عبر الانترنت، على أن يكون تقديم الطلب للمراجعة في خلال 3 أشهر على الأقل من وقت ظهور نتائج الاستحقاق لدفعة حساب المواطن، ومن خلال هذا الرابط يتم تقديم الاعتراض المالي

خطوات الاعتراض على نتيجة عدم الأهلية في حساب المواطن 2022

اعتراض عدم الأهلية هو عبارة عن نتيجة عدم الأهلية التي أصدرها برنامج حساب المواطن غير مستحقة، فبالتالي يكون المواطن له الحق في الاعتراض على هذه النتيجة ولمتاحة لمدة ثلاثة أشهر، وإليكم خطوات الاعتراض عدم الأهلية كما يلي:

قبل التقدم بطلب عدم الأهلية يتم تسجيل الدخول على موقع حساب المواطن الانتقال إلى القسم الخاص بـ “إدارة الحساب” الانتقال إلى “إدارة حسابي” بالنقر على القائمة تظهر “تاريخ الاستحقاق” يتم النقر عليها إذا وجد عدم الأهلية سواء كان المتقدم تابع له او من المستفيدين، ستظهر رسالة بأسباب عدم الأهلية. انقر على “رفع اعتراض” بجوار سبب عدم الأهلية، ثم ملء جميع البيانات المطلوبة منك. وفي النهاية تقوم بالنقر على كلمة “إرسال” لإرسال طلبك للمراجعة.

على أن يُشترط على المواطن أن يكون جنسيته سعودي، ومقيم إقامة كاملة في المملكة العربية السعودية، وعدم خروجه منها خلال 3 سنوات، ما عدا الزوج/ة والأبناء (أولاد أو بنات) بشرط أنهم حاملين بطاقات التنقل بالمملكة العربية السعودية.