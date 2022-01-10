رئيس زيمبابوى: بلادنا تكيفت مع جائحة كورونا

جدة - نرمين السيد - قال رئيس زيمبابوى، إيمرسون منانجاجوا، إن بلاده تكيفت بنجاح مع جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" بنحو يُمكن الأشخاص العاديين من ممارسة أنشطتهم اليومية على الرغم من تفشى الوباء.





وأضاف منانجاجوا، مخاطبا تجمعا فى مدينة كويكوى بوسط البلاد: "عندما أصابتنا جائحة كوفيد-19، اضطررنا إلى تعليق العديد من أنشطتنا المجتعية حيث كان علينا مراقبة الوضع. ومع ذلك، أصبحت الجائحة بمثابة الوضع الطبيعى الجديد، لذا، يمكننا الآن العمل فى وجود وانتشار جائحة كوفيد-19. ولكننى أحث كل من لم يتلق التطعيم إلى أخذ اللقاح، كما أننا اتخذنا الترتيبات لإعطاء لقاحات معززة لأولئك الذين تلقوا لقاحهم بالفعل". وتابع، فى كلمته التى نقلتها صحف محلية اليوم، قائلا: "بالنظر إلى أننا خاضعون لعقوبات من جانب الولايات المتحدة وبعض الحكومات الغربية، فقد اضطررنا إلى تعبئة الموارد الداخلية للحصول على اللقاحات من الصين لأننا لم نتلق مساعدة من البنك الدولى أو صندوق النقد الدولى مثل أى دولة نامية أخرى، حتى انتهى بنا الأمر إلى وجود فائض لدينا يكفى لإعطاء الجرعات المعززة".

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