20 وفاة 2349 إصابة بكورونا في الأردن ونسبة الفحوص الإيجابية 6.91%

دوت الخليج :- سجلت في الأردن 20 وفاة بين المصابين بفيروس كورونا، و2349 إصابة جديدة بالوباء؛ ليرتفع إجمالي عدد الإصابات منذ بدء الجائحة إلى 1079781 إصابة، وفق موجز صادر عن وزارة الصحة الأحد.

وارتفع عدد الوفيات إلى 12876 وفاة منذ بدء الجائحة، بحسب الموجز.

وأجري 33985 فحصا مخبريا، بنسبة فحوص إيجابية قدرها 6.91%، ووصل العدد الإجمالي لفحوص الكشف عن الفيروس إلى 13851545 فحصا.

وبلغ عدد حالات الشفاء الجديدة 2024 حالة؛ ليصل مجموع حالات الشفاء المتوقعة إلى 1039992، فيما بلغ عدد الإصابات النشطة 26913.

وسُجل 64 حالة إدخال جديدة إلى المستشفيات، فيما خرج منها 71 شخصا، ويرقد في المستشفيات من الحالات المؤكد إصابتها 687 إصابة.