بالصور.. تشييع وائل الإبراشي من مسقط رأسه بالدقهلية

حالة من الحزن سيطرت على أهالي مدينة شربين، بمحافظة الدقهلية، شمال شرق مصر، الاثنين، أثناء تشييع جنازة الإعلامي الراحل، وائل الإبراشي، الذي رحل عن عالمنا عن عمر يناهز 58 عاما، بعد معاناة مع فيروس كورونا.

وتوافد عدد كبير من أهالي مدينة شربين في محافظة الدقهلية، ومحبي الإبراشي لحضور صلاة الجنازة والدفن.

وكانت عائلة الإبراشي قد أعلنت تشييع الجثمان من مسجد سيدي سالم أبو الفرج، والعزاء بميدان الشربيني أبو أحمد بمدينة شربين.

وعلى هامش الجنازة، عبر أهالي القرية التي وُلد بها الإبراشي عن مدى محبتهم للإعلامي الراحل، مشيرين إلى أنه كان دائم التواصل معهم، وأن الأضواء والشهرة لم تبدد رابطة الود بينهم.

وكان الراحل الإبراشي أصيب بفيروس كورونا منذ حوالي عام، وعانى مضاعفات شديدة في الجهاز التنفسي تسببت في ابتعاده عن الإعلام.

والإبراشي من مواليد محافظة الدقهلية عام 1963، وبدأ حياته المهنية محررا في مجلة "روزاليوسف"، وتدرج بعدها في العمل الإعلامي، كما قدم عددا من البرامج التلفزيونية كان من أشهرها "العاشرة مساء".

وللراحل مسيرة طويلة في العمل الإعلامي، وكان آخر برامجه "التاسعة" على القناة الأولى المصرية الرسمية، سبقه تقديم برنامج "كل يوم".

واشتهر الإبراشي بأسلوبه الخاص والمميز في الحوار، فضلا عن طرحه قضايا عادة ما تكون مثيرة للجدل في برامجه الحوارية.