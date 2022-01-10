وزير الخارجية السعودى يناقش مع نظيره الصينى التعاون المشترك

جدة - نرمين السيد - وكتب بن فرحان، اليوم الاثنين، فى تغريدة له عبر موقع تويتر "لقاء مكثّف عقدته اليوم مع معالى وزير خارجية جمهورية الصين الشعبية السيد وانج يى، بحثنا فيه تعزيز العلاقة الاستراتيجية بين البلدين، والعديد من الملفات التي تهم بلدينا الصديقين".
وأضاف بن فرحان "نتطلع مع الصين إلى توطيد الشراكة والتنسيق الثنائى بمختلف مجالات التعاون والعمل المشترك".
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