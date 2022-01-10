الكويت تحدد نسبة العاملين الحكوميين بـ 50% للحد من كورونا

جدة - نرمين السيد - قرر مجلس الوزراء الكويتى تحديد نسبة عدد العاملين فى مقار العمل الحكومية بما لا يتجاوز 50 % وذلك فى إطار للحد من انتشار فيروس كورونا، على أن يعمل بالقرار اعتبارًا من بعد غد الأربعاء وحتى إشعار آخر.





وقال رئيس مركز التواصل الحكومى الناطق الرسمى باسم الحكومة طارق المزرم - عبر الحساب الرسمى للمركز على موقع التواصل الاجتماعى (تويتر) اليوم الاثنين - إن مجلس الوزراء دعا القطاع الخاص لتخفيض عدد العاملين فى مقار العمل إلى الحد الأدنى الممكن لتسيير الأعمال. وأضاف أن القرارات شملت التأكيد على العاملين فى الحضانات ونوادى الأطفال بضرورة اكتمال التحصين ضد فيروس كورونا وكذلك التأكد من قيامهم بالالتزام بتطبيق الاشتراطات الصحية. وأوضح أن مجلس الوزراء قرر اقتصار عقد الاجتماعات والمؤتمرات والدورات الداخلية عن طريق الاتصال عن بعد وذلك اعتبارًا من بعد غد الأربعاء وحتى إشعار آخر، إلى جانب إلزام وسائل النقل الجماعى العام بعدم تجاوز عدد الركاب عن 50 % مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية. وقال إن مجلس الوزراء قرر تكليف الهيئة العامة للرياضة بالتأكيد على الجماهير الحاضرة للأنشطة الرياضية بضرورة اكتمال التحصين ضد فيروس كورونا والالتزام بتطبيق الاشتراطات الصحية.

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